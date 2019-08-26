Москва, , 15:06 — REGNUM

В Москве будет построено более 70 станций метрополитена, сообщает сайт Стройкомплекса столицы.

Этот план намечено реализовать до конца 2027 года. Также будет построено 185 километров линий и девять депо. 119 км линий, 47 станций и пять депо появятся до конца 2023 года.

За эти годы власти Москвы намерены завершить крупный проект по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ), построить Коммунарскую линию, а также продлить Калининско-Солнцевскую, Люблинско-Дмитровскую и Сокольническую линии. Далее в планах Рублёво-Архангельская и Бирюлевская линии.

Как сообщало ИА REGNUM, через 5−7 лет более 95% москвичей будут жить рядом с линиями метро, сообщил мэр Сергей Собянин.