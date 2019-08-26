Аматриче, Италия, , 15:02 — REGNUM

За три года после разрушительного землетрясения в центральных регионах Италии не восстановлено и 5% пострадавших зданий и инфраструктурных объектов, передает Agenzia Italia в понедельник, 26 августа.

Издание цитирует главу католической епархии Риети (расположенные в ней города пострадали от землетрясения в наибольшей степени) монсеньора Доменико Помпили, который в годовщину землетрясения заявил о крайне недостаточной поддержке со стороны национальных властей.

В значительной степени промедления объясняются тем, что каждое новое правительство начинает всю работу с начала, при другом подходе к вопросу все разрушенное можно было бы восстановить за 8−10 лет, отметил в свою очередь мэр города Аматриче Антонио Фонтанелла.