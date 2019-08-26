Минск, , 15:02 — REGNUM

Вслед за Украиной константинопольский патриарх Варфоломей может попытаться разыграть карту белорусской автокефалии под своим началом. Об этом пишет Дмитрий Скворцов в опубликованной «ФСК» статье «Варфоломей нацелился на Белоруссию».

Инфоповодом стала состоявшаяся 17−18 августа в Чернигове конференция, посвященная вопросу автокефалии в Белоруссии. Представители учреждённой константинопольским патриархом Варфоломеем «Святейшей церкви Украины» (СЦУ) сослужили сектантсткой «Белорусской автокефальной православной церкви» (БАПЦ), объединяющей русофобов на Западе и в Белоруссии (один подпольный приход).

Ссылаясь на телеграм-канал «Религия сегодня», автор отметил, что единственный проживающий в Белоруссии священник БАПЦ Леонид Акулович состоит, как и многие члены его паствы, в праворадикальном русофобском «Белорусском народном фронте» и считает, что «власть также поворачивается уже к белорусскому языку: с вышиванками, белорусскоязычной рекламой». Руководитель БАПЦ архиепископ Святослав (Лонгин) желает, чтобы Константинополь признал его структуру и вывел Белоруссию из подчинения РПЦ.

Автор публикации считает, что первую скрипку в новом расколе православия сыграют не самосвяты из БАПЦ, а униаты. Скворцов отметил: «Так что не стоило обольщаться православному экзарху Белоруссии митрополиту Павлу, приглашая в свой домовой храм (!) католических епископов, прибывших в Минск на празднование «400-летия возрождения монашества Киевской церкви в Базилианском чине». Один из приглашённых, глава УГКЦ Святослав Шевчук, уже усмотрел в таком нарушении канонов православным экзархом начало воплощения «идеи единого патриархата униатской церкви».

Напомним, после государственного переворота на Украине в Белорусском экзархате РПЦ (БПЦ) обсуждался вопрос автокефалии. До этого вопрос обсуждался во время визита Александра Лукашенко в 2010 году в Турцию. В 2018 году БПЦ осудила раскольническую деятельность киевского патриарха Варфоломея.