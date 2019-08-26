Челябинск, , 14:58 — REGNUM

В Челябинске жителей и гостей города просят пока воздержаться от отдыха на газонах на Алом поле. С такой просьбой на аппаратном совещании в мэрии выступил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Свою просьбу он пояснил тем, что свежей посадке это вредит. Корневая система слаба. Подрядчику приходится подсевать газон после отдыха граждан.

Чиновник призвал граждан дождаться второго кошения травы. После этого в сквере можно будет отдыхать. Пока же газоны будут огорожены яркими лентами, а возле них разместят предупреждающие знаки.