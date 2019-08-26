Палермо, Италия, , 14:54 — REGNUM

Жители Италии проводят в дорожных пробках в среднем 37 часов в год, передает в понедельник, 26 августа, Agenzia Italia со ссылкой на исследование состояния трафика в странах ЕС по итогам 2017 года.

Больше, чем в Италии, из всех стран ЕС проводят в пробках только жители Бельгии (39 часов) и Великобритании (46). Меньше всего — жители Финляндии и Эстонии (18 и 19 часов соответственно).

Самыми загруженными городами Италии, помимо Рима, являются также два южных города — Палермо и Мессина. Перемещение жителей этих городов из-за пробок замедляется более чем на 30%.