Москва, , 14:51 — REGNUM

Согласованы проекты четырёх остановочных пунктов второго «Московского центрального диаметра» (МЦД-2) «Нахабино — Подольск», сообщил журналистам 26 августа главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проекты одобрили для остановок «Волоколамская», «Щукинская», «Курьяново» и «Пенягино». Все они расположены на территории Москвы. По словам Кузнецова, объекты «будут узнаваемыми и удобными для использования».

«Проектировщики должны были сделать дизайн, отвечающий современным тенденциям в архитектуре и соответствующий высоким требованиям к таким объектам. В результате мы получили станции, которые сочетают лучшие черты городского и пригородного транспорта», — рассказал он.

Все остановки будут состоять из входных павильонов, кассовых залов, зон досмотра, а также переходов и выходов на платформы.

«Главная деталь дизайна — ритмичное остекление и трансформация прямых строгих линий в плавные и динамичные», — говорится в информации.

Фотографии проектов можно увидеть здесь.