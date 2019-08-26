с. Сива, , 14:43 — REGNUM

В пермском крае прокуратора обвалилась в суд с исковым заявлением в интересах 86-летнего жителя Сивинского района. Минсоцразвития отказалось признать мужчину ветераном Великой Отечественной войны — тружеником тыла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, чиновники проигнорировали наличие у пожилого человека юбилейных медалей в честь победы в войне, а также медали «Ветеран труда». Не стало доказательством и то, что Пенсионный Фонд включил в стаж работу ветерана в колхозе «Новый Урал» в 1944 — 1945 годах. Об этом есть и свидетельские показания.

В настоящее время иск, где прокурор потребовал признать пожилого мужчину тружеником тыла военных лет, находится в суде на рассмотрении.