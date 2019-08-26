Ставрополь, , 14:45 — REGNUM

Смерть 24-летней роженицы в больнице Андроповского района Ставрополья наступила не по вине врачей, поскольку медики сделали всё возможное для её спасения. Роды женщины проходили с осложнениями, при этом во время беременности она не обращалась за помощью специалистов, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

«Женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья. В Андроповскую районную больницу пациентка попала перед самыми родами. Роды проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больницы были вызваны специалисты из краевого перинатального центра, врачи делали все возможное для сохранения жизни пациентки», — цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Виктора Мажарова.

Несмотря на то, что женщина умерла, ребенок остался жив. В настоящее время по факту смерти роженицы минздрав организовал проверку качества оказания и организации медицинской помощи в указанной больнице. На это время акушер-гинеколог отстранена от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, роженица умерла 16 августа — на следующий день после того, как ей провели операцию кесарева сечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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