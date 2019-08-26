Йошкар-Ола, , 14:41 — REGNUM

Выставка «Мир цветов» в Йошкар-Оле, проходившая в минувшие выходные, завершилась награждением участников, представивших лучшие цветочные композиции, сообщает 26 августа пресс-служба Поволжского государственного технологического университета (Волгатех).

По итогам мероприятия первое место было присуждено Ботаническому саду — институту Волгатеха. Он получил диплом I степени среди организаций.

Выставка цветов неизменно вызывает большой интерес у горожан. Прекрасные композиции привлекли в мир живой красоты множество посетителей. Скромные ромашки и царственные розы, «голубоглазые» фиалки, нежные лилии и строгие бегонии — более тысячи всевозможных цветов и кустарников увидели здесь жители и гости столицы Марий Эл.

В выставке участвовали организации из Йошкар-Олы и Казани, школы и дошкольные образовательные учреждения, а также садоводы-любители. Представленные композиции оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты садового дела, художники, представители министерства образования и науки региона, администрации города. Основные критерии оценки — богатство ассортимента, фантазия, творчество. Дополнительные плюсы присуждались тем, кто вырастил растения для композиций самостоятельно.

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