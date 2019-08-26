Москва, , 14:39 — REGNUM

В Москве задержан заместитель прокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев. По данным Telegram-канала Baza, у него обнаружен пластиковый пакет с неизвестным порошком. Сотрудники службы безопасности предполагают, что в нем может находиться наркотическое средство. На подозрительный груз отреагировала служебная собака, пишет «Лента».

Сам задержанный объяснил, что он везет в Чечню лекарство для больных онкологическими заболеваниями по их просьбе. Утверждается также, что Хучиев приходится братом председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву.

По данным интернет-издания, в настоящее время на место задержания в аэропорт «Внуково» ожидается приезд сотрудников Следственного комитета, так как прокурорский статус Хучиева предполагает особый порядок проведения действий правоохранителей.

Стоит отметить, что в настоящее время подтверждения информации о задержании зампрокурора Дениса Хучиева, которую приводит ряд СМИ, в правоохранительных органах нет. А страница Telegram-канала Baza, на которую ссылаются СМИ, недоступна.