Москва, , 14:34 — REGNUM

Между интервью руководителя МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде и официальным решением правительства о. планах провести проверку российского Северного морского пути (СМП) существует огромная дистанция, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление Норвегии о проверке российского Севморпути.

«Как это часто бывает в СМИ, заголовок имеет очень мало общего с содержанием, суть которого сводится к тому, что глава МИД Норвегии дала понять, что страна не планирует участвовать в проекте Северного морского пути, не видит коммерческого смысла, а представители посольства РФ в Норвегии дали понять этой же газете, что Норвегию в проект никто и не приглашал.

Если бы это было не так, уровень конфликтности в мире был бы на порядок выше чем сейчас. Но это не так, несмотря на все старания прессы раздуть тлеющие угольки до статуса пожара. Это первое.

Второе: между высказанным мнением, что следует провести экологическую экспертизу проекта и намерением сделать это — огромная дистанция. Никаких полномочий на проведение такой проверки у МИДа Норвегии нет, а мнения можно высказывать разные.

Мнение-то, кстати, правильное. Любой маломальский промышленный проект в любой стране должен подвергаться экологической экспертизе, это вопрос экологической безопасности. Что уж говорить об Арктике, состояние которой влияет на климат всей планеты, независимо от территориальной принадлежности побережья и шельфа.

В конце концов людей должны беспокоить не только амбиции политиков и интересы миллиардеров, но благополучие собственных детей и внуков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, старший советник посольства РФ в Осло Владимир Исупов заявил, что Норвегия никак не причастна к проработке Севморпути, комментируя заявления официальных лиц о том, что Норвегия намерена проверить СМП его на экологичность.

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