Горно-Алтайск, , 14:33 — REGNUM

Предпринимателя из Усть-Косинского района Республики Алтай привлекли к ответственности за продажу дешёвого одеколона. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

«В ходе плановой проверки в магазине «Любимый» в с. Огневка установлено, что предприниматель реализует одеколон «TROYNOY» объемом 99 мл. по цене 25 руб. за флакон, доля спирта в продукции составляет 60%», — отметили в управлении.

Отмечается, что хозяин магазина нарушил запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки. В результате сотрудники Роспотребнадзора составили на предпринимателя протокол об административном правонарушении. А на 32 флаконов одеколона был наложен арест.

Напомним также, что Роспотребнадзор фиксирует «устойчивую тенденцию» снижения продажи пива населению. Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет объём упал почти на 25%.

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