Брянск, , 14:31 — REGNUM

Брянской области не хватает примерно 20% врачей. При этом из тех, кто работает в системе здравоохранения региона, более 20% — медики старше 70 лет. О том, как решается в регионе кадровый медицинский вопрос, губернатор Александр Богомаз доложил 26 августа председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщили в пресс-службе администрации области.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

В 2018 году региональные власти приняли трёхлетнюю программу по обеспечению жильём медицинских работников и выделили на эти цели 1 млрд рублей. Для специалистов выкупили 164 квартиры. По словам губернатора, в область уже поехали медики из ближайших регионов и Белоруссии. Чтобы максимально обеспечить область кадрами, власти заключили соглашение с Первым медом и открыли предуниверсарий. В 2019 году в него поступили 100 учеников 10-х классов, с которыми будут заниматься преподаватели из Брянска и Москвы.

«Со следующего года будет порядка 300 человек, которые будут сдавать экзамены, поступают в предуниверсарий. И потом, по истечении двух лет, они будут учиться в лучшем медицинском вузе нашей страны, а потом возвращаться в Брянскую область, получать квартиру. Квартира переходит в собственность, если 10 лет отработаешь. И понятно, что процентов 80 останутся, никуда не уедут», — пояснил Александр Богомаз.

«Это хороший стимул. Я думаю, развитие этой программы способно помочь укомплектовать все ЦРБ и вообще медицину на селе квалифицированными кадрами», — поддержал Дмитрий Медведев.