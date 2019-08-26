Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM

В Екатеринбурге полиция проверит слова одного из противников «Супрематического креста» закрасить площадь Первой пятилетки кровью. Об этом заявил глава администрации Орджоникидзевского района города Роман Кравченко, пишут СМИ.

По его словам, в полицию уже подано заявление. Комментариев стражей порядка пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, фраза прозвучала 25 августа во время акции против «Супрематического креста». С угрожающими словами выступил один из противников арт-объекта.

Автором креста является Покрас Лампас. Объект был создан в июле в рамках фестиваля «Стенограффия». Позднее рабочие закатали часть рисунка в асфальт. 26 августа Покрас Лампас собирался приехать в Екатеринбург и начать его восстанавливать, но отложил свой визит.

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