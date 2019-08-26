Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM

Православные активисты не причастны к угрозам из-за рисунка «Супрематический крест». Об этом заявила представитель Музея святости на Урале Оксана Иванова в Facebook.

Один из противников работы Покраса Лампаса угрожал, что создаст свой арт-объект из человеческой крови.

«А по каким критериям уралмашевский пацанчик с сужеными зрачками именуется православным активистом?» — удивилась Иванова.

Напомним, екатеринбургские полицейские проводят проверку после поступления угроз из-за работы «Супрематический крест» на Уралмаше. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района города Роман Кравченко журналистам.

В пресс-службе городского управления МВД пока не комментируют данную информацию, сообщает ИА Znak.

Скандальная работа вызвала недовольство православных активистов и ряда иерархов. Так, часто называемый «главой секты царебожников» схиигумен Сергий (Романов) предрёк Екатеринбургу большие беды, если рисунок останется на площади Первой Пятилетки.

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