Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM

В 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга может быть увеличена в диапазоне от 2 до 5 рублей. Об этом 26 августа сообщил вице-губернатор города Евгений Елин на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга на будущий год.

Общественный траспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом чиновник отметил, что повышение, если оно состоится, будет плавным.

Стоимость разовой поездки в метро может вырасти с нынешних 45 рублей до 48−50 рублей, билет на поездку в наземном транспорте — с 40 рублей до 42 рублей.

При этом городской бюджет продолжит многомиллиардное субсидирование перевозчиков — предприятий «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

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Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей. Но если использовать многократные проездные и электронные кошельки, то можно существенно сэкономить на стоимости проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года и до конца текущего года стоимость разового проезда в метро Петербурга при оплате банковской картой «Мир» составит 35 рублей. Еще меньше — всего 30 рублей — заплатят за поездку владельцы «Единой карты петербуржца» (ЕКП).

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