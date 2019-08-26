Кёльн, Германия, , 14:30 — REGNUM

Организаторы Gamescom 2019 подвели итоги. По их словам, масштаб мероприятия ощутимо вырос по сравнению с прошлым годом, сообщалось на официальном сайте выставки 25 августа.

Gamescom 2019 посетили 373 тыс. человек — на три тысячи больше, чем в 2018 году. При этом церемонию открытия мероприятия под названием Opening Night Live одновременно посмотрели более 500 тыс. зрителей, она проходила в этом году впервые. Организаторы также отметили, что выставочная площадь увеличилась на 8% и назвали даты проведения Gamescom 2020: с 25 по 29 августа.

Напомним, Gamescom — это ежегодная международная игровая выставка, традиционно проходящая в Кёльне (Германия). Мероприятие считается крупнейшим событием подобного формата в игровой индустрии по количеству посетителей и размерам выставочных залов.

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