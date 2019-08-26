26 августа 2019 | Время чтения 19 мин

Упреждающий удар — штука в которую не верят. Тем не менее, она давно присутствует в официальных документах военной стратегии США. Во времена СССР предотвратить этот удар, в основном направленный через Северный полюс, должны были войска ПВО, и в частностии 10-я армия ПВО со штабом в Архангельске. В 1994 году армию расформировали, от нее осталось величественное здание штаба на набережной Северной Двины.

Владимир Станулевич, , 14:30 — REGNUM

Упреждающий удар — штука в которую не верят. Тем не менее, она давно присутствует в официальных документах военной стратегии США. Во времена СССР предотвратить этот удар, в основном направленный через Северный полюс, должны были войска ПВО, и в частностии 10-я армия ПВО со штабом в Архангельске. В 1994 году армию расформировали, от нее осталось величественное здание штаба на набережной Северной Двины.

КПП штаба армии разгромлен Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Архангельске три похожих здания «сталинского классицизма». Двум — управлению МВД по Архангельской области и Дому леса повезло, а штабу 10-й армии ПВО — не очень. Издалека оно производит внушительное впечатление, но подойдя ближе видно в каком оно плачевном состоянии. КПП разгромлено и превращено в общественную уборную. Главный корпус штаба заколочен, но раскрыты двери подвалов. Как сообщил помощник ректора Северного Арктического университета, которому комплекс армии ПВО был передан, в штаб уже опасно заходить. Университет использует только один из нескольких корпусов, где ютится Институт математики, информационных и космических технологий САФУ и центр космического мониторинга. Сколько бы университет не обращался в Министерство науки и образования — денег на ремонт комплекса зданий армии ПВО не выделяется. Что удивительно, так как председателем попечительского совета университета является Алексей Кудрин. Как время от времени сообщают СМИ кому только Алексей Леонидович не помог получить средства на решение проблем, а тут какое — то бессилие или равнодушие. Или память об армии ПВО не по душе главе Счетной палаты неизменно ратующему за сокращение расходов на оборону?

Из истории Архангельска армия тоже вычеркнута. Экспонатов и стендов о ней нет в областном краеведческом музее, экспозиция армейского музея неизвестно где. По слухам она вывезена в одну из воинских частей расположенных в Архангельске. В воинских частях, вошедших в состав армии служили 64 (!!!) лётчика Героя Советского Союза, а командовал ею в 1966—1974 гг. дважды герой Советского Союза Николай Гулаев. Еще несколько лет назад сравнение что было с тем что есть, в части защиты арктического неба, вводило в печаль. Сейчас нет непроницаемости границ как в годы 10-й армии ПВО, но уже есть понимание, что страну с Севера надо прикрыть, и есть первые действия в этом направлении. Экспозиция музея армии ПВО переданная в областной краеведческий музей мог бы работать на оборону, и здесь уже невозможно понять некоторых подчиненных Сергея Шойгу, наблюдающих сложа руки как Сергей Кожугетович восстанавливает оборону в Арктике.

Дважды Герой Советского Союза Николай Гулаев — будущий командующий 10-й армией ПВО в годы Великой Отечтсеннйо войны Генерал-полковник Н.Д.Гулаев — командующий 10-й армией ПВО в 1966-1974 годах

Владимир Дмитриев, командующий 10-й армии ПВО в 1974—1978 годах «В годы войны ПВО Севера уничтожили более 2500 самолетов противника. В боевых частях вошедших в состав 10-й отдельной армии ПВО, 52 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а подполковник Борис Сафонов стал первым, получившим в годы войны звание дважды Героя…» (1).

Герои Советского Союза, биографический словарь:

«Трещев Константин Михайлович, родился 31.3.1922 в деревне Трещево ныне Ленинградского района Тульской области в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1942 года. Окончил 9 классов… В 1940 году окончил Качинскую военно-авиационную школу пилотов… Инструктор-летчик управления истребительной авиации (Главное управление боевой подготовки фронтовой авиации ВВС Красной армии) капитан Трещев к началу июля 1944 года совершил 490 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 26 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 2.8.1944 года. В 1950 году окончил Военно-воздушную академию. С 1983 года генерал-майор авиации Трещев в отставке. Жил в Москве (2).

Савченко Александр Петрович, родился 15.7.1919 года на станции Алмазная, ныне город Ворошиловградской области, в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1942 года. Окончил 8 классов… Окончил Борисоглебскую школу летчиков в 1940 году… Командир эскадрильи 127-го истребительно-авиационного полка (…Центральный фронт) капитан Савченко к июлю 1943 года совершил 424 боевых вылета, в 64 воздушных боях лично сбил 11 и в группе 15 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 4.2.1944 года… С 1954 года подполковник Савченко в запасе. Живет в городе Ростов на Дону… Его имя носит пионерская дружина Васьковской средней школы в Архангельской области (3).

Маресьев Алексей Петрович, родился 20.5.1916 в городе Камышин ныне Волгоградской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1944 года. Окончил аэроклуб… Батайскую военно-авиационную школу пилотов в 1940 году… Летчик 580-го истребительно-авиационного полка (Северо-Западный фронт) лейтенант Маресьев к концу марта 1942 года в воздушных боях сбил 4 самолета противника. 4.4.1942 года в воздушном бою в районе демянского плацдарма (Новгородская область) его самолет был подбит и упал в лес в тылу врага. 18 суток пробирался к своим войскам. После ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, в июне 1943 вновь вернулся в строй. Заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительно-авиационного полка (…Брянский фронт) гвардии старший лейтенант Маресьев во время боев на Курской дуге сбил 3 самолета противнкиа. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.8.1943 года. В 1946 году майор Маресьев уволен из армии… Кандидат исторических наук. В 1956—1983 годах ответственный секретарь, с 1983 года 1-й заместитель председателя Советского комитета ветеранов войны. Полковник в отставке» (4).

Герой Советского Союза Константин Трещев, сбивший в 1941-1945 гг. 21 самолет противника, служил в частях вошедших в состав 10-й армии ПВО Герой Советского Союза Александр Савченко, сбивший в 1941-1945 гг. 25 самолетов противника, служил в частях вошедших в состав 10-й армии ПВО Герой Советского Союза Алексей Маресьев, воевавший без ног и сбивший 7 самолетов противника, служил в частях вошедших в состав 10-й армии ПВО

Владимир Дмитриев, командующий 10-й армией ПВО в 1974—1978 гг. «Для прикрытия Европейского Севера в 1958 году была сформирована Северная армия ПВО, которая в 1960 году переименовывается в 10-ю отдельную армию ПВО. Район ответственности армии простирался от границы с Финляндией и Норвегией на Западе до полярного Урала на востоке, от Земли Франца Иосифа, Новой земли, побережья полярных морей на Севере до центральных областей на юге… Более 60% подразделений и частей армии дислоцировались за Полярным кругом… Все 36 лет существования армии можно отнести к беспримерному подвигу ее личного состава от рядовых до командующих… в 1975 году за успехи в боевой и политической подготовке …10-я отдельная армия ПВО была награждена орденом Красной Звезды. В 1978 году после инспектирования в приказе министра обороны армия была объявлена лучшим подразделением в войсках ПВО страны» (1).

С 1966 по 1974 год 10-ю армией ПВО командовал дважды Герой Советского Союза Николай Гулаев.

«Гулаев Николай Дмитриевич, родился 26.02.1918 в станице Аксайская, ныне г. Аксай Ростовской области в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1943 года. В Советской армии с 1938 года. Окончил Сталинградское военное авиационное училище в 1940 году. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Заместитель командира эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка (…Воронежский фронт). Старший лейтенант Гулаев к июлю 1943 года совершил 95 боевых вылетов, уничтожил лично 13 (1 таранил) самолетов противника и 5 в группе, за что 28.09.1943 ему присвоено звание Героя Советского Союза. За 125 боевых вылетов и 42 воздушных боя, в которых лично сбил 42 самолета противника и 3 в группе., 1.7.1944 командир эскадрильи 129-го гвардии истребительно-авиационного полка (…2-й Украинский фронт) гвардии капитан Гулаев награжден второй медалью «Золотая Звезда». Всего за время войны сбил 57 самолета противника.

Герои Советского Союза, биографический справочник После войны служил на командных должностях в Войсках ПВО страны. В 1950 году окончил Военно-воздушную академию Генштаба. Генерал-полковник авиации (1972). С 1979 года — в отставке, жил в Москве… Награжден 2 Орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 4 орденами Красного знамени… Умер 27.9.1985 года. Бронзовый бюст установлен на родине, мемориальная доска — в Ростове на Дону» (5).

Здания штаба 10-й армии ПВО в Архангельске переданные САФУ превращаются в руины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«…по… соотношению числа сбитых самолетов врага на количество проведенных воздушных боев, — он (Гулаев) был лучшим летчиком-истребителем Второй мировой войны среди всех воющих стран… у Ивана Кожедуба этот показатель эффективности составлял 0,5, у знаменитого немецкого аса Эрика Хартмана — 0,4, тогда как у Гулаева — 0,8. Почти каждый его воздушный бой завершался сбитым самолетом врага… Трижды в течение одного дня ему удавалось сбить сразу 4 самолета противника, дважды — по 3 самолета и 7 раз — по две вражеских машины за день.

Сергей Юферев, обозреватель «Военного обозрения» В… схватке… 14 мая 1943 года… Гулаев в одиночку вступил в бой с тремя пикирующими бомбардировщиками Ju-87, которых прикрывали 4 истребителя Me-109. Советский ас приблизился к ведущему бомбардировщику на малой высоте и первой же очередью сбил его, стрелок второго бомбардировщика успел открыть огонь, но Гулаев сбил и его. После этого он пытался атаковать третий «Юнкерс», но у него закончились патроны, поэтому он решился на таран врага. Левым крылом своего истребителя «Як-1» Гулаев ударил по правой плоскости Ju-87, после чего тот рассыпался на части. От удара Як-1 вошел в штопор, летчику удалось вернуть машине управляемость у самой земли и посадить самолет возле переднего края… Прибыв в полк с вылета… Николай Гулаев вновь вылетел на боевое задание, но уже на другом самолете» (6).

Губернатор Архангельской области А.А.Ефремов и командир 22-й дивизии ПВО генерал Ю.А.Гришин. 1998 г

«…он мог своею властью пригласить на выступление в Дом офицеров в Архангельске Владимира Высоцкого, игнорируя робкие протесты местного партийного руководства. Кстати, есть версия, что некоторые песни Высоцкого о лётчиках родились после его встреч с Николаем Гулаевым.

В отставку генерал-полковник Гулаев ушёл в 1979 году. И есть версия, что одной из причин этому стал новый конфликт… с норвежцами.

Андрей Сидорчик, обозреватель «АиФ» Якобы генерал Гулаев устроил неподалёку от границы с Норвегией охоту на белых медведей с применением вертолётов. Норвежские пограничники обратились к советским властям с жалобой на действия генерала. После этого генерала перевели на штабную должность…» (7).

Сергей Юферев "В 1974 году он был назначен на должность начальника управления боевой подготовки войск ПВО страны. Формально это можно было считать повышением, но фактически означало почетную отставку генерала. Этому событию предшествовал неприятный эпизод. В 1973 году норвежские экологи обратились в Москву, сообщив, что личный состав 10-й армии занимается браконьерством и отстреливает белых медведей. На самом деле… Гулаев дал распоряжение отстреливать медведей при их приближении к частям после двух случаев нападения белых медведей на солдат. В результате Гулаева вызвали для разбора в Москву на парткомиссию, где генерал снова продемонстрировал свой характер, не сдержавшись и заявив: «Прошу встать тех, кто был на фронте». Поднялись единицы…» (6).

Прощание со знаменем 518-го истребительного авиационного полка в связи с расформированием части. 1998 г

Владимир Дмитриев, командующий 10-й армией ПВО в 1974—1978 «В 1994 году 10-я отдельная армия ПВО «за ненадобностью» была расформирована. В 1988 году по этой же причине упразднен как вид Вооруженных Сил Войска ПВО… Сейчас речь должна идти о создании надежной, слаженной системы воздушно — космической обороны которая нужна государству до начала войны, чтобы отразить смертельный удар, позволяющий решить ее исход без вторжения группировок наземных войск. Это, судя по происходящему, беспокоит только ветеранов ПВО, глубоко понимающих эту трагическую действительность…» (1).

Из истории 10-й отдельной армии ПВО: «Армия ведет свою историю от Беломорского корпуса ПВО Северного военного округа, сформированного в 1954 году… К 1962 году процесс формирования армии был в основном завершен. К этому времени в ее состав входили: корпус ПВО, 3 дивизии ПВО, 10 зенитно-ракетных частей, 9 истребительно-авиационных полков, 1 радиотехническая бригада и 6 радиотехнических полков, отдельная транспортная эскадрилья…

55% частей, входящих в состав армии, принимали активное участие в Великой Отечественной войне. В боевых действиях ими уничтожено 1538 самолетов и много другой боевой техники… Пик своих боевых возможностей 10 армия ПВО достигла к 1980-м годам прошлого века, когда были найдены и освоены способы эффективного уничтожения крылатых ракет, то есть обеспечения боевой устойчивости ядерных сил страны, прикрытия от ударов с воздуха…

В 1960 году части зенитной артиллерии армии перевооружились на зенитные ракетные комплексы… В 1968 году впервые в войсках ПВО СССР на вооружение в Плесецкую бригаду поступил ЗРК С-200. Это комплекс с дальностью поражения воздушных целей до 250 километров на высотах до 40 км… В 1980 году Северодвинская бригада первой в восках ПВО была перевооружена на зенитную систему С-300… с дальностью стрельбы до 75 км на высотах до 30 км, одновременно сопровождавший до 6 воздушных целей… Наиболее мощная группировка ЗРВ была создана в 21-й дивизии ПВО на Кольском полуострове для прикрытия сил Северного флота…

В боевом составе авиации армии состояло 9 истребительно-авиационных полков, а также эскадрилья самолетов радиолокационного дозора (Ту-126) и эскадрилья транспортных самолетов. Всего около 300 самолетов.

Авиационные полки гарнизонов Талаги, Мончегорск, Амдерма были вооружены авиационными ракетными комплексами дальнего перехвата (АРПК) Ту-128 и Миг — 31, предназначенных для уничтожения средств воздушного нападения на дальних подступах… 518-й авиационный полк (Талаги) первым в войсках ПВО освоил новые самолеты Ту-128, пилотирование которого коренным образом отличалось от пилотирования состоящих на вооружении других типов истребителей. Летный состав авиации армии успешно… осваивал полеты с ледовых аэродромов, в том числе с самого северного ледового аэродрома на острове Греэм Белл…

1 июля 1960 года летчик-истребитель гвардии капитан В. Поляков на самолете Миг — 19 сбил нарушивший государственную границу американский самолет разведчик РБ-47 в районе мыса Святой Нос, за что был награжден орденом Красного Знамени» (8).

Перекачка топлива с корабля на ледовый аэродром

Михаил Курушин, военный историк «В 10.00 по гринвичскому времени самолет-разведчик RB-47H, ведомый капитаном Палмом, стартовал из Англии и взял курс на Норвегию и далее на СССР… Обогнув мыс Нордкап, самолет лег на курс, параллельный побережью Кольского полуострова… направляя свою машину в сторону Архангельска… вдруг второй пилот Фримэн Олмстед заметил в 3−5 километрах от них след реактивного выброса русского «МиГа»…

А теперь слово полковнику в отставке Василию Полякову:

«…Когда 1 июля меня подняли на нарушителя, я еще не знал, что это был RB-47… в соответствии с международными правилами подал ему сигнал: «Внимание! Следуйте за мной». Но RB-47 вместо выполнения команды попытался оторваться от меня…»

Фримэн Олмстед закричал: «Внимание, внимание, истребитель по правому борту!»… второй пилот перебрался в кормовую башню к пушкам… Палм начал выполнять поворот налево. Там, по карте… «Москва в 1955 году построила новый ядерный полигон».

«После явного неподчинения, видя, что шпион пытается покинуть наше воздушное пространство, я запросил КП: «Цель уходит. Что делать?» — вспоминает Василий Поляков. — После продолжительной паузы последовала команда: «Уничтожить!» Я сделал два залпа, и RB-47 загорелся…»

Увидев огни выстрелов из пушек «МиГа», Олмстед привел в работу свои пушки, но безрезультатно… Палм, Олмстед и Маккоун выбросились с парашютами. Последним двоим по приземлении на воду удалось вскарабкаться на свои спасательные плотики. Командир запутался в парашютных стропах и захлебнулся» (9).

Николай Чистяков, начальник управления КГБ СССР «Олмстед и Маккоун не были преданы суду. Руководствуясь стремлением к улучшению отношений между Советским Союзом и США, Президиум Верховного Совета СССР 24 января 1961 года принял постановление об освобождении их от уголовной ответственности… и 25 января 1961 года они были переданы представителям американского посольства в Москве…» (10).

Из истории 10-й отдельной армии ПВО: «28 апреля 1976 года летчики 431-го гвардейского Краснознаменного истребительного полка гвардии капитан А. Босов прервал провокационный полет над нашей территорией южнокорейского самолета «Боинг 707» (8).

Губернатор Архангельской области А.А.Ефремов и командир 22-й дивизии ПВО генерал Ю.А.Гришин. 1998 г

«Boeing 707 авиакомпании Korean Air Lines выполнял рейс Париж — Сеул. Маршрут был построен так, чтобы обойти территорию СССР: через Норвежское море и Северный полюс с дозаправкой в Анкоридже, штат Аляска, и остановкой в Токио. Пройдя над Гренландией, «Боинг» вдруг круто свернул на юг. Советские ПВО засекли непонятную цель… На перехват вылетело несколько летчиков… Быстрее всего к цели приблизился Александр Босов… Пилот понял, что самолет пассажирский.

— В то время действовали приказ министра обороны за номером 0040 и инструкция по несению боевого дежурства истребительной авиацией ПВО СССР, — объясняет Виталий Дымов (бывший командир 57-го истребительного авиаполка, подполковник Виталий Дымов. — прим. автора). — По военно-транспортным и пассажирским самолетам, нарушившим воздушное пространство Советского Союза, огонь не открывать, а принуждать их к посадке или к выдворению.

Летчик подавал корейцу сигналы «следуй за мной». «Боинг» сначала не реагировал, а потом взял курс на Финляндию… военные начальники посчитали… что самолет шпионил за подводными лодками в Мурманске.

До границы с Финляндией «Боингу» оставались считанные минуты… В конце концов командир 21 корпуса ПВО генерал-майор Владимир Царьков дал летчику Босову команду уничтожить цель. Пассажиры, сидевшие слева, увидели в окнах вспышку… Осколки попали в крыло… выбили иллюминатор… Самолет продолжал лететь, но разгерметизация салона означала гибель пассажирам.

— С высоты 9500 метров командир воздушного судна пошел в пике под 45 градусов, — вспоминает Владимир Полехин (бывший начальник особого отдела 5-й дивизии ПВО подполковник Владимир Полехин — прим. автора) показания пилота. — Люди думали, что падают, кричали и молились. На километровой высоте летчик выровнял давление и объявил, что садится.

Ким Чанг Кью (пилот «Боинга-707» — прим. автора) удалось посадить самолет в абсолютно незнакомой местности.

— Он посадил машину ювелирно, — признает Виталий Дымов. — Так, чтобы нос лег на берег, поэтому под лед провалились только колеса.

Ирина Тумакова, спецкор «Новой газеты» В полете погиб Тай Хаи их Кореи, а во время эвакуации умер Йошитака Сугано. Остальные 95 пассажиров и 13 членов экипажа остались живы. Босов не знал, куда делся «Боинг», только видел, как тот ушел куда-то вниз. Около двух часов люди ждали помощи на льду озера, а истребители продолжали искать их в воздухе. Наконец летчик Керефов обнаружил самолет недалеко от поселка Лоухи» (11).

Летчики 518-го истребительного авиационного полка в минуты отдыха. Поселок Васьково под Архангельском

«В 80-е годы структура РТВ армии включала четыре радиотехнических бригады, шесть радиотехнических полков (Бесовец, Беломорск, Васьково, Исакогорка, Воркута, Белушья Губа)… Всего в составе РТВ армии было более ста отдельных радиотехнических подразделений, многие их которых были развернуты на островах Северного Ледовитого океана и побережьях Баренцева, Карского и Белого морей. В результате… значительно увеличивались рубежи обнаружения воздушных целей. Так, 1990 году нижняя граница радиолокационного поля на границе с Финляндией и Норвегией достигала 100 метров, по Северу и Арктике — 500−1000 метров, дежурное поле 1000−1500 метров, что позволяло осуществлять… перехват воздушных целей противника в акватории морей Северного Ледовитого океана на удалении 800 — 850 километров от береговой черты. К сожалению, вместе с другими войсками армии в период «реформирования» систем ПВО страны РТВ армии были сокращены до минимума, что понизило их боевые возможности в несколько раз.

Начиная с 1954 и по 1960 год была сформирована и развернута опорная сеть связи, состоящая из армейского узла связи, 4 узлов связи соединений, а также многочисленных узлов связи и частей… Но главная роль принадлежала 340-му армейскому узлу связи в г. Архангельске… события последовавшие после декабря 1991 года перечеркнули труд десятков тысяч связистов… Малая часть объектов связи законсервирована, а большая часть брошена на произвол судьбы или элементарно разграблена.

Из истории 10-й отдельной армии ПВО В 1993 году подписан Указ Президента России Ельцина «Об организации противовоздушной обороны Российской федерации» согласно которому предусматривалась коренная перестройка Войск ПВО… В конце 1994 года была решена и судьба 10-й отдельной армии ПВО… А в июле 1997 года тем же президентом страны был подписан указ о ликвидации Войск ПВО как самостоятельного вида Вооруженных Сил…» (8).

Если дело пойдет дальше так как сейчас, Архангельск лишится десятков тысяч квадратных метров потенциальных учебных аудиторий и окончательно предаст память армии, защищавшей Русский Север, в которой служили десятки тысяч северян. Как в голливудском «Последнем легионе» только ветераны армии выполнили вой долг, собрав фотолетопись армии и издавшие к 50-летию ее формирования уникальную книгу «Десятая отдельная Краснознаменная армия ПВО в фотодокументах. 1958−2008 гг.». Только из нее сейчас можно понять какой могучим организмом была эта армия и какие задачи по безопасности страны на ней лежали.

Знамя 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО

Примечания:

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