Вашингтон, , 14:16 — REGNUM

У планеты Земля на сегодняшний день нет абсолютно никакой защиты от гигантского астероида, столкновение с которым неизбежно. Об этом в своём Twitter заявил генеральный директор SpaceX Илон Маск. Такое сообщение стало ответом на твит телеведущего Джо Рогана о приближении Апофиса к Земле в 2029 году, сообщает независимое издание Глас.ру.

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Несмотря на то, что, по утверждению учёных, вероятность столкновения равна статистической погрешности и бояться жителям Земли нечего, Илон Маск уверен, что какой-нибудь крупный астероид всё же упадёт на Землю и в этом случае, человечество не сможет устоять перед катастрофой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные заявляли, что, несмотря на небольшую вероятность падения астероида на Землю, появляются новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу. Так, в конце 2017 года были замечены два астероида, которые могли столкнуться с Землей, но угроза миновала. На сегодняшний день одним из наиболее опасных для человечества астероидов является Апофис. Он может упасть на нашу планету в 2050—2060 годах. Позже к Земле могут приблизиться ещё три небесных тела: 2015 RN35 и 2008 EX5 во второй половине текущего века и 2013 XK22 в следующем столетии.

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