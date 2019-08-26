Владикавказ, , 14:16 — REGNUM

26 августа в Северной Осетии празднуют столетие выдающегося земляка, легендарного полярного капитана атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика», Героя социалистического труда Юрия Кучиева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Кучиев родился 26 августа 1919, в селении Тиб Алагирского района Северной Осетии. Его имя прогремело на весь мир 17 августа 1977 года, когда советский атомный ледокол «Арктика», которым он командовал, впервые в истории достиг Северного полюса. За свои труды Юрий Кучиев был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону советского Заполярья», «За победу над Германией».

Ранее к 100-летнему юбилею в его родном селе Тиб был установлен памятный барельеф, а во Владикавказе был открыт памятник арктическому исследователю.

Как сообщало ИА REGNUM , с инициативой увековечить память арктического капитана, уроженца Северной Осетии ранее выступили представители общественности республики. Идея, озвученная в местных СМИ, была поддержана руководителем фракции партии «Патриоты России» в парламенте РСО-Алания Арсеном Фадзаевым. Был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника, в котором участвовали более 25 известных скульпторов, представивших 34 эскизные работы. Все проекты были выставлены на специальной экспозиции в спорткомплексе «Олимп» во Владикавказе.