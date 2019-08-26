Бангкок, , 16:14 — REGNUM

Родственники подозреваемого в принадлежности к сепаратистскому движению Абдулло Эсомусо, скончавшегося на военной базе Ингхают в южной провинции Паттани (Таиланд), заявили, что будут добиваться справедливого расследования обстоятельств его гибели. Об этом 26 августа передает Associated Press.

Абдулло Эсомусо был арестован 20 июля по подозрению в принадлежности к мусульманскому сепаратистскому движению, а на следующий день был найден без сознания в своей камере на военной базе. Он был доставлен в больницу, где скончался в воскресенье, 25 августа.

В заключении экспертов говорится, что причиной стала пневмония. Двоюродный брат Абдуллы Мохаммад Рахмат Мамэ сказал, что его семья не намерена сдаваться и будет добиваться выяснения истинных причин произошедшего.