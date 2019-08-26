Калуга, , 14:37 — REGNUM

Церемония передачи спецавтотранспорта руководителям лечебно-профилактических учреждений региона в рамках областного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» состоялась 26 августа в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения области, на средства федерального бюджета было приобретено 12 передвижных комплексов, оснащенных современным медицинским оборудованием.

Передвижной комплекс, оснащён современным медицинским оборудованием Admoblkaluga.ru

На эти цели из федеральной казны выделено около 84 млн рублей. Передвижные ФАПы будут использоваться для обслуживания жителей сел и деревень с численностью населения менее 100 человек. Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Организована диспетчерская служба, которая позволит обеспечить контроль за работой автотранспорта в режиме реального времени, следить за маршрутом движения автомобиля и в случае необходимости оказать техническую поддержку. Все автомобили находятся на балансе в калужском областном медицинском центре, где будет осуществляться их техническое обслуживание.

Напомним, в рамках работы по организации доставки жителей небольших населенных пунктов в межрайонные медицинские центры в 2019 году закуплено 17 автомобилей «Газель». На эти цели из областного бюджета выделено 30,5 млн рублей. Микроавтобусы будут использоваться в Кировском, Спас-Деменском, Барятинском, Куйбышевском, Людиновском, Жиздринском, Козельском, Ульяновском, Юхновском, Мосальском, Износковском, Дзержинском, Медынском, Ферзиковском и Перемышльском районах. Кстати, 2019 год объявлен губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым Годом здравоохранения.