Чебоксары, , 15:05 — REGNUM

В столице Чувашии чиновники подводят итоги празднования 550-летия Чебоксар, упирая в отчётах на рекордные цифры, предпочитая за ними не видеть антирекорды. Республика в этот раз удивила саму себя и всю страну «народным месивом» на Вечном огне в парке Победы — самом значимом памятном месте в Чувашии в честь Великой Отечественной войны. Холм, который символизирует прах погибших миллионов бойцов Красной армии, утоптали во всех смыслах этого слова. Тем более циничным это выглядит накануне 75-летия Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото памятника Скриншот страницы vk.com Про Город Чебоксары/Новочебок

Постпраздничные доклады чиновников начинаются с масштабности Дня города Чебоксары, который измеряется рекордом в 100 тыс. зрителей (в прошлом году насчитали 55 тыс. жителей и гостей) при 500-тысячном населении. В том числе треть пришли на авиационное шоу «Стрижей», которые несколько дней гудели над городом, приковывая к себе восхищённые взоры и являясь лучшей рекламой предстоящего праздника.

Между тем в центре города творилось невообразимое — празднующие взяли в кольцо мемориал, где горит Вечный огонь и установлен монумент Воинской Славы, плотно облепив холм и ступени со всех сторон. На самом знаковом для Чувашии месте, связанном с Великой Отечественной войной и символизирующим прах миллионов погибших, всё было усеяно людьми. Не гнушаясь, отдельные зрители вскарабкались даже на сам монумент. Было утоптана и утрамбована не только мемориальная территория, но и память.

Монумент Воинской Славы в Чебоксарах Сергей Коробко

И это вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. «Настоящий вандализм», «как будто спасаются от дикого наводнения», «и среди них есть даже пожилые люди», «не по себе от такого фото», «безобразие», «людям шоу подавай, и хлеба не надо», «ужасно видеть, как опустилась культура человека», «ещё бы на голову друг другу залезли», «в шоке, как такое допустили» — посыпались сотни возмущённых комментариев в соцсетях.

И мэрия, и полиция недоглядели и пустили ситуацию на самотёк, хотя это их непосредственные функции, а в местах празднования патрулировали едва ли не рекордное число правоохранителей и дружинников — около 600. Полученный резонанс будет ещё долго ассоциироваться с Днём города Чебоксары и «Стрижами».

Как сообщало ИА REGNUM, за годы войны с территории Чувашии были мобилизованы более 208 тыс. жителей, из которых 106 тысяч погибли, чтобы страна жила. При этом каждый второй из не вернувшихся пропал без вести.