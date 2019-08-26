Пермь, , 14:05 — REGNUM

В Чайковском Пермского края среднемесячная оплата труда сотрудников скорой медицинской помощи Чайковской центральной городской больницы по сравнению с 2018 годом возросла, сообщили в минздраве региона по итогам проверки, которая последовала после разразившегося скандала с угрозами водителей машин скорой помощи забастовками.

По данным ведомства, чиновники пристально следят за развитием ситуации, связанной с условиями и оплатой труда сотрудников скорой медицинской помощи, в городе. Согалсно официальным сведениям, среднемесячная зарплата водителей увеличилась с 21 446 рублей в 2018 году до 22 873 рубля в 2019 году. Сверхурочная оплата труда водителям скорой помощи за два часа переработки начисляется в размере 1,5 размере, от трех и более часов — в двойном размере.

Главному врачу Александру Кожевникову поручено перепроверить алгоритмы начисления заработной платы и при обнаружении технических нарушений устранить их. Проверка в отделении скорой медицинской помощи Чайковской центральной городской больницы продолжается. В ней задействованы минздрав, профсоюзы, прокуратура.

На сентябрь запланирована повторная межведомственная рабочая встреча, в ходе которой проверят исполненный поручений и пообщаются с коллективом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чайковском водители скорой помощи возмутились размером оплаты своего труда, а также условиями, в которых приходится работать. Анонимный пользователь разместил в соцсети информацию, что фельдшерам поднимают заплату за счет урезания оклада водителей скорой помощи. Возмущенные водители требовали справедливости, в противном случае угрожали забастовкой.

Также была поднята проблема состояния автомобилей и их ремонта. Анонимный работник отметил, что водитель совмещает еще и специальности автослесаря, а также санитара, когда необходимо помочь транспортировать больного пациента с верхних этажей домов в автомобиль.

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