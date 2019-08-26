Ярославль, , 13:59 — REGNUM

Участниками очередной акции «ЯрЭкомобиль», проведённой в Ярославле с целью популяризации раздельного сбора и вторичной переработки твердых бытовых отходов, стали более 800 человек. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Ярославской государственной сельскохозяйственной академии.

«Собранные гражданами в рамках акции макулатура, пластиковые изделия маркировки 1−5, стекло, алюминий и жесть, батарейки, неработающая электроника, тетрапаки и пюрпаки направляется на переработку», — сообщили в академии.

Отмечается, что Ярославская ГСХА выступает активным участником инициативы. Так, на базе вуза проводятся исследования по использованию для производства продуктов питания натурального экологически чистого растительного сырья, выращенного в условиях Ярославской области.

Доцент кафедры биотехнологии Марина Сенченко, ставшая идейным вдохновителем участия академии в акции «ЯрЭкомобиль», подчеркивает, что раздельный сбор мусора и его последующая переработка — это фактор сохранения сельскохозяйственного сырья в экологически чистом состоянии.

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Утилизация несортированного мусора путем захоронения не только приводит к тому, что из производственного оборота выпадает сырье, которое могло бы быть успешно вторично переработано, но и нередко сопряжена с непредсказуемыми физико-химическими и биохимическими изменениями в захороненных отходах, продуктами чего становятся токсичные элементы.

Они проникают в воду, воздух, почву, растения, сельскохозяйственное сырье, а значит, и в продукты питания и напитки, произведенные из них. Эти элементы имеют эффект «накопления» и не уничтожаются при высокотемпературной или механической обработке сельскохозяйственного сырья. Именно поэтому раздельный сбор и вторичная переработка твердых бытовых отходов — это вклад в заботу об окружающей среде и одно из условий получения качественных продуктов питания.

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