Прага, , 13:55 — REGNUM

В субботу, 24 августа активисты из чешской общественной организации «Hej, občané» (Эй, граждане») самовольно, без разрешения властей, очистили от краски осквернённый ранее памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает «Радио Прага».

Активисты начали работу в субботу вечером, а закончили на следующий день. Во время работы к ним подошли полицейские, проверили документы, но не нашли в действиях активистов ничего противозаконного. Представительница администрации района Прага-6 пыталась помешать работе, но на её «запрет» не обратили внимания. Действия представительства администрации показывают лживость утверждений главы района, который ранее мотивировал нежелание очищать памятник отсутствием средств.

Памятник был залит краской в ночь с 21 на 22 августа, после «отмечания» в Праге годовщины событий 1968 года. Глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что власти не собираются очищать памятник, и в очередной раз поднял вопрос о его переносе на территорию российского посольства.

Поверенный в делах Чехии в России был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему было указано на попустительство действиям вандалов со стороны властей. После этого МИД Чехии выразил сожаление в связи с осквернением памятника, но заявил при этом, что памятник не является воинским захоронением, и находится в ведении местных властей.

Объединение «Эй, граждане» и его председателя Жарко Йовановича в Чехии часто обвиняют в «прокремлёвской» позиции и «распространении российской пропаганды».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Чехии выразил сожаление в связи с осквернением памятника Ивану Коневу