Мапуту, , 14:50 — REGNUM

Десятки тысяч жителей Мозамбика все еще заняты восстановлением своих жилищ, поврежденных после двух обрушившихся ранее на страну тропических циклонов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным журналистов, в марте 2019 г. циклон «Идаи» лишил крова около 200 000 человек и уничтожил около 2 млн акров сельскохозяйственных культур.

Несколько недель спустя второй подряд мощный циклон обрушился на север страны. В результате, по данным ООН, пострадали сотни человек.

Отмечается, что жителям Мозамбика оказывают помощь международные организации, а также правительство страны.