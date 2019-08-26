Ереван, , 13:27 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года музеи Армении посетили 607 797 человек, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 26 августа написал премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его данным, в январе-июне 2018 года музеи Армении посетили 463 908 человек, а за тот же период 2019 года — 607 797. «Таким образом, в первом полугодии 2019 года посещаемость музеев выросла на 31%», — написал Пашинян.

Напомним, 11 августа представитель турфирмы Armenia travel Акоп Кпрян заявил, что по итогам первых семи месяцев 2019 года в Армению приехало на 13% больше граждан России, чем в январе-июле 2018 года.

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