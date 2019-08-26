Освенцим, , 13:25 — REGNUM

В британском, немецком и французском отделениях международной торговой системы Amazon на продажу была выставлена одежда с фотографией времён Второй мировой войны, на которой изображена сцена расстрела еврея нацистом и надпись «Последний еврей в Виннице». Об этом сообщает «Польское радио».

На продажу были выставлены майка, футболка и толстовка по цене от 9 до 20 фунтов стерлингов. Продавец под ником Harma Art предлагал сделать выбор из его «замечательной коллекции» чтобы «выделиться из толпы».

Тревогу поднял музей в Освенциме. После публикаций в израильских СМИ Amazon снял товары с продажи и принёс извинения.

«Товары появились в британском, французском и немецком Amazon. Со вчерашнего дня мы вмешались в это дело. Реакция принесла результат. Одежда с фотографией казни «Айнзатцгруппы» исчезла со всех страниц», — говорится в сообщении музея Освенцима в Твиттере.

Это не первый случай продажи подобных товаров на Amazon. Месяцем ранее Центральный совет евреев Германии поднимал вопрос о продаже на этой площадке печатной продукции антисемитского и нацистского содержания.