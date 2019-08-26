Калининград, , 13:25 — REGNUM

Школы Калининградской области готовы к началу учебного года, а в первый класс пойдут свыше 14 тыс. детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом самой острой проблемой остаётся строительство новых образовательных учреждений. Региональный министр образования Светлана Трусенева в калининградской школе-новостройке №57 уже провела региональное родительское собрание первоклассников.

По её словам, в настоящее время поданы заявки в Министерство просвещения на три школы: новостройку на ул. Маршала Борзова, Луговскую и пристройку к школе №50 им. Буткова. Кроме того, в планах начать строительство школы на Рассветной в 2020 году.

На встрече также обсуждались другие вопросы, которые ещё требуют решений: подвоз обучающихся, семейное обучение, работа социальных служб.

В свою очередь в рамках интерактивной дискуссии «Будущее национальной системы подготовки: карта проектов WorldSkills Kazan 2019», которая проходила 22−25 августа, директор калининградского колледжа мехатроники и пищевой индустрии Андрей Даниленков рассказал о региональном проекте профориентационной школы «Ориентир». Этот проект в Калининградской области реализуется уже четыре года. Школьники 7−9 классов знакомятся с различными специальностями, обучаются первичным навыкам в выбранном направлении. Успех проекта уже три года отмечается президентскими грантами.