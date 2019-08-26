Норильск, Красноярский край, , 13:22 — REGNUM

Все 37 школ и шесть учреждений дополнительного образования города Норильска (Красноярский край) готовы к новому учебному году. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в правительстве Красноярского края, ссылаясь на информацию администрации Норильска.

Уточняется, что образовательные учреждения Норильска проверяла городская комиссия по приёмке школ. В неё, в том числе, входили пожарные инспекторы и полицейские.

По словам и. о. начальника управления общего и дошкольного образования Ирины Матюхиной, комиссия проверила все объекты «очень тщательно».

Всего в Норильске в 2019 году за парты сядут порядка 24 тысяч учеников, в том числе 2750 первоклассников.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом в Красноярском крае в сентябре текущего года учёбу начнут 38,8 тыс. первоклассников.

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