Улан-Удэ, , 13:22 — REGNUM

В Бурятии стали известны окончательные результаты ЕГЭ-2019. Из более чем 6,4 тыс. сдававших, 25 учеников получили по сто баллов. 17 из них на высший балл сдали единые экзамены по русскому языку, семеро — по литературе и один ученик — по биологии.

При этом, как передаёт «Байкал-Daily», общее число стобалльников в Бурятии сократилось в полтора раза. В 2018 году в республике таковых было 37 человек.«Зато увеличилось количество предметов, по которым средние баллы стали выше. Это такие предметы как математика профильного уровня, история, литература, английский язык, география, информатика и немецкий язык», — отметил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

Однако математику базового уровня, физику, обществознание, биологию, русский язык и химию ученики стали сдавать хуже.

Между тем, в стране не прекращаются дискуссии вокруг пользы или вреда Единых госэкзаменов. Как сообщало ИА REGNUM, доцент Московского государственного психолого-педагогического университетаСергей Соловьёв назвал подготовку к ЕГЭ «чистой воды натаскиванием».

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