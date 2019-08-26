Брянск, , 13:19 — REGNUM

На региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Брянской области потратят 7 млрд 894,02 млн рублей. Проект рассчитан на пять лет, с 2019 по 2024 годы. Ранняя диагностика рака поможет значительно снизить смертность от новообразований среди жителей региона.

В 2019 году на реализацию программы направят 1 млрд 275,06 млн рублей. Новые аппараты и технику получат Брянский областной онкологический диспансер, Брянская областная больница №1 и Брянская городская больница №1. Именно эти медицинские организации сейчас оказывают специализированную помощь онкологическим больным региона. Комплекс мер ранней диагностики и широкое распространение современных методов лечения поможет жителям снизить смертность от онкозаболеваний, сообщает «Брянск Today».

В рамках региональной программы в области также построят и оснастят необходимым оборудованием пять центров амбулаторной онкологической помощи.