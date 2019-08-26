Пермь, , 13:11 — REGNUM

В Пермском крае продолжаются ремонтно-восстановительные работы на размытом участке железной дороги — перегон Кишерть — Шумков. Действуют временные ограничения движение электропоездов между Пермью и Кишертью, сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Для пассажиров, следующих из Перми в Кишерть, от станции Кунгур до Кишерти организованы автобусы. В обратном направлении (Кишерть-Пермь) пригородная железнодорожная компания рекомендует воспользоваться электропоездом Пермь — Кордон — Шаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа с железнодорожного пути сошли четыре вагона грузового состава. Прошедшие ливни сказались на состоянии путей, потребовалось укрепление железнодорожного полотна.

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