Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM

В посёлке Кольцово (Екатеринбург) остро не достаёт автобусов. Активисты собирают петицию на одном из порталов с требованием исправить ситуацию.

Жители жалуются, что к ним ходят лишь два автобуса — №1 («Гортранс») и частный маршрут №039, которые иногда приходится ждать по полтора часа и куда иногда не протолкнуться из-за большого скопления пассажиров, утверждают граждане. По их мнению, средний интервал автобусов в 15−20 минут в реальности не соблюдается.

Под инициативой подписались уже более 200 человек. Люди просят сформировать хотя бы ещё один маршрут — им часто нужно ездить в другие микрорайоны, чтобы попасть в медучреждения, что сейчас сильно затруднено.

Напомним, ранее на нехватку автобусов жаловались жители ЖК «Светлый» в Екатеринбурге. В итоге местные власти продлили движение городского автобуса №42 до жилого комплекса.

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