Москва, , 13:05 — REGNUM

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором. Супруги участвовали в незаконном митинге 3 августа, сообщает 26 августа телеграм-канал «Апология протеста».

Отмечается, что Пётр Хомских был снят на видео и указан в ролике как «охранник Навального». В прокуратуре полагают, что Хомские взяли с собой на митинг дочерей, чтобы не попасть под задержание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поле зрения правоохранителей оказались Дмитрий и Ольга Проказовы, участвовавшие в несогласованной акции протеста 27 июля. Они передали своего маленького ребенка другому митингующему, Сергею Фомину. Иск прокуратуры в отношении Проказовых будет рассмотрен 28 августа.

Читайте также: Кузнецова просит отозвать иск о лишении родительских прав «пары с митинга»