Томск, , 13:00 — REGNUM

В Томской области под руководством губернатора Сергея Жвачкина 26 августа состоялось аппаратное совещание, посвящённое подготовке к Дню знаний. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, по словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, все образовательные учреждения региона готовы к Дню знаний.

Как подчеркнул Сергей Жвачкин, в большинстве школ области занятия начнутся 2 сентября. За оставшиеся до этой даты дни глава региона поручил ответственным лицам ещё раз оценить готовность школ и учебных корпусов к началу занятий. Особое внимание губернатор поручил уделить работе систем безопасности.

Напомним, по данным администраци региона, в Томской области дейтвуют более 360 общеобразовательных учреждений, знания в которых получают более 100 тысяч учеников.

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