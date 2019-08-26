Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM

В память о первом президенте Чечни, Герое России Ахмате-Хаджи Кадырове произведен выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Выстрел был приурочен к 68-летию со дня рождения чеченского лидера. Об этом 25 августа рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Торжественное мероприятие провели в день 68-летия со дня рождения Ахмата-Хаджи. Оно было подготовлено филиалом Чеченского Республиканского спортивного клуба «Ахмат» в Петербурге. В нём приняли участие известные общественные и политические деятели, спортсмены и жители города, всего более трёх тысяч человек», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чечни отметил, что Санкт-Петербург и республику «связывают тесные узы дружбы», за что он очень благодарен властям и жителям города.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Санкт-Петербурга решали вопрос о присвоении имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, безымянному мосту через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе города.