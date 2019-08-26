Москва, , 12:54 — REGNUM

Министерство труда и социальной защиты РФ хочет добавить в программу «Доступная среда» новое содержание, посвященное изменениям содержания сайтов государственных органов. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель главы ведомства Григорий Лекарев.

На их интернет-страницах появится информация в формате «легкого чтения» (easy-to-read), который разработан специально для людей, у которых есть умственные и психические нарушения. Лекарев добавил, что этот формат может применяться не только для электронных страниц, но также для печатной, аудио и видео продукции.

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Напомним, сейчас в России реализуется программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы. Целью программы является создание «правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни».

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