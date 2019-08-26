Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 12:50 — REGNUM

В Оренбургской области местный житель осужден за приобретение в целях сбыта в Казахстане табачной продукции. Вся партия сигарет не имела маркировки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Акбулакского районного суда.

По данным судебной инстанции, житель Соль-Илецка купил в Казахстане крупную партию сигарет общей стоимостью более 4,3 млн рублей. Немаркированную табачную продукцию мужчина перевозил в автомобиле своего знакомого. При этом товар был спрятан под коробками с другой продукцией.

При досмотре машины на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» сигареты были выявлены и изъяты.

По факту приобретения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке.

Жителя Соль-Илецка приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Изъятая партия сигарет уничтожена после вступления приговора в законную силу.