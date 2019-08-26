Ставрополь, , 12:48 — REGNUM

Социальный патруль для помощи бездомным начал работу в городе Ставрополе. Его основная цель — поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе городской администрации.

Бездомные при помощи социального патруля смогут оформить и восстановить утраченные документы, получить юридическую, медицинскую или психологическую помощь. Их также готовы обеспечить горячей едой, одеждой и предметами первой необходимости.

«Социальный патруль работает ежедневно в местах большого скопления людей: торговых центрах, на центральных улицах и площадях города. Находят бездомных или просящих милостыню. Совместно с сотрудниками полиции отрабатывается каждый конкретный случай: устанавливаются личности людей, выясняется их социальное положение, какая помощь им требуется», — рассказали в мэрии.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, нередко под видом нуждающихся милостыню просят обманщики. В таком случае задача патруля — выявить нарушителей и доложить о них сотрудникам полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае создан Фонд защиты прав дольщиков, который будет заниматься завершением строительства проблемных объектов. В дорожную карту в настоящее время включено 26 недостроенных многоквартирных домов, расположенных в трёх городах региона.