Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM

Екатеринбургу грозят тёмные времена, если «Супрематический крест» не уберут с площади Первой Пятилетки. Об этом заявил настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) в видео на YouTube.

Схиигумен, которого называют «главой секты царебожников», назвал рисунок Покраса Лампаса «поруганием», которое сотворили «тайные и явные иуды». По мнению священнослужителя, городу немедленно следует стереть скандальную работу, иначе на город будут призваны силы тьмы.

«Будут аварии, будут жертвы, будут беды», — уверен настоятель.

По мнению схиигумена, главная цель авторов креста — отнять благодать не только у Екатеринбурга, но и у всей России.

Напомним, ранее автора «Супрематического креста» Покраса Лампаса пригласили в гости к схиигумену Сергию. Сам Лампас заявлял, что не намерен разжигать конфликт вокруг своей работы и готов обсудить с разными сторонами её будущее.

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