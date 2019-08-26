Томск, , 12:27 — REGNUM

Жителей Томской области предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 августа, а также ночью 28 августа местами по региону ожидаются дожди и грозы.

При грозах прогнозируются сильные дожди, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Спасатели просят жителей Томской области соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа непогода внесла коррективы в работу новокузнецкого аэропорта «Спиченково». В частности, по данным издания «Кузпресс», самолёт из Москвы перенаправили в новосибирский аэропорт «Толмачёво».

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