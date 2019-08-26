Тамбов, , 12:27 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил молодёжную делегацию региона за «яркое участие» в фестивале «Таврида-АРТ», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Представители Тамбовщины выиграли 2 гранта на общую сумму 1,2 млн рублей.

Тамбовский губернатор Александр Никитин с участниками фестиваля Tambov.gov.ru

Первый всероссийский фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», который завершился в Крыму, стал очень плодотворным для Тамбовской области. Представители региона выиграли два гранта на реализацию социально значимых проектов. А выставочный павильон Тамбовской области был отмечен в числе лучших. Активное участие в фестивале принял губернатор Александр Никитин. Он поблагодарил тамбовчан за их инициативы и победы.

В рамках фестиваля организаторы распределили беспрецедентную сумму грантов — 80 млн рублей получили молодые люди на реализацию социально значимых проектов. В их числе и представители Тамбовской области. Валерия Кривошеева выиграла грант в размере 900 тысяч рублей. Её проект предполагает проведение однодневного событийного мероприятия — фестиваля носка. Планируется, что он состоится 19 сентября 2020 года. Праздник пройдет в Рассказово — столице вязания, где также существует уникальный музей вязаного носка. Проект Валерии направлен на повышение туристической привлекательности города и призван привлечь внимание молодежи к историко-культурному наследию региона.

Второй проект-победитель принадлежит активистке Тамбовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», финалистке первого сезона «Лидеров Тамбовщины» Юлии Жмаевой. Проект называется «Life в кайф с Kangoo jumps» и направлен на пропаганду активного образа жизни и спорта. Сумма выигранного гранта составила 300 тыс. рублей.

«Я безумно рад за наших ребят, получивших гранты. Отдельно с удовлетворением отмечу, что наша Тамбовская область здесь была представлена на достойном уровне, в лидерах мы точно были. Об этом говорит и внимание к нашей выставке и проектам руководства страны, администрации президента. Вижу, какое доброе отношение к Тамбовской области», — сказал Александр Никитин.

Глава региона принял активное участие в фестивале. На стратегической секции он рассказал о культурном потенциале Тамбовской области и о том, что делается для поддержки творческих молодежных объединений. Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко губернатор посетил все площадки фестиваля и принял участие в награждении его участников.

Александр Никитин отметил, что поддержка творческих инициатив — приоритетное направление молодёжной политики президента России Владимира Путина. А в Тамбовской области и дальше будут создавать все условия для реализации потенциала талантливых людей. Так, уже скоро в регионе будет создана одна из первых в стране арт-резиденций «Гараж».

"Я бесконечно рад, что Тамбовская область сегодня успешно реализует все федеральные тренды на региональном уровне, и что самое главное — формируется сообщество молодых, активных и способных людей. Здорово, что сегодня учитывается мнение молодёжи. Такого прорыва на региональном и федеральном уровне не было ещё даже два-три года назад. Все это происходит при поддержке администрации президента: интересные проекты, результаты реализации которых мы увидим в ближайшем будущем. Все то, о чем мы сегодня говорим, что делаем — это инвестиция в вас, в нашу талантливую молодежь. Инвестируя в молодежь, мы инвестируем в будущее! — отметил Александр Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, жюри фестиваля отметило стенд Тамбовской области наградой, вручил которую Александру Никитину первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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