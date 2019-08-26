Москва, , 12:25 — REGNUM

Более 27 млрд рублей стоит арестованное имущество бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова — фигуранта уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у государства. Об этом заявил в Мосгорсуде представитель Следственного комитета РФ, передает 26 августа «Москва 24».

Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу защитников экс-министра на арест его счетов и имущества, а также имущества родственников и связанных с Абызовым фирм. Сам бывший министр помещён под арест до 25 октября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Абызова арестовали в марте 2019 года. Следствие полагает, что бывший министр и его подельники похитили у двух двух энергетических компаний 4 млрд рублей и вывели средства за рубеж. В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Виновным себя он не признаёт.

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