Москва, , 12:16 — REGNUM

Строительство нового остановочного пункта Московских железных дорог (МЖД) «Остафьево» будет завершено уже в 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строительство транспортного объекта, который находится на маршруте МЦД-2 «Нахабино-Подольск», осмотрел 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектом предусмотрено создание двух пассажирских платформ островного типа и надземного пешеходного перехода с конкорсом. Благодаря этому планируется обеспечить пересадку пассажиров на наземный транспорт, а также переход через пути Курского направления МЖД с выходом к улицам Подольская и Южная.

Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство платформы МЦД-2 в Щербинке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строительство остановочного пункта планируется завершить в 2019 году. По задумке столичных властей, новая платформа, а также строительство дорожной сети создадут предпосылки для развития территории.