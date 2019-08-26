Москва, 26 августа 2019, 12:16 — REGNUM
Строительство нового остановочного пункта Московских железных дорог (МЖД) «Остафьево» будет завершено уже в 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Строительство транспортного объекта, который находится на маршруте МЦД-2 «Нахабино-Подольск», осмотрел 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин.
Проектом предусмотрено создание двух пассажирских платформ островного типа и надземного пешеходного перехода с конкорсом. Благодаря этому планируется обеспечить пересадку пассажиров на наземный транспорт, а также переход через пути Курского направления МЖД с выходом к улицам Подольская и Южная.
Строительство остановочного пункта планируется завершить в 2019 году. По задумке столичных властей, новая платформа, а также строительство дорожной сети создадут предпосылки для развития территории.