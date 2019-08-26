Краснодар, , 12:15 — REGNUM

Гражданина Азербайджана признали виновным в сексуальном насилии над пятилетней девочкой и её убийстве в Сочи в 2018 году. 30-летний иностранец совершил преступление против ребёнка своей сожительницы. Мать девочки во время трагедии находилась в больнице, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что в ночь на 13 марта 2018 года в селе Бестужево Адлерского района города Сочи мужчина надругался над дочерью своей сожительницы. После этого он не менее трёх раз ударил девочку в грудь и живот и ушёл спать. Утром обвиняемый увидел, что ребёнок не подаёт признаков жизни, уложил тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями.

«Обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала, стал создавать видимость её самостоятельных поисков, а затем перестал выходить на связь. Об исчезновении ребёнка соседи сообщили в правоохранительные органы. Позже мужчина был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила в результате причинённой ей тупой травмы живота», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд приговорил убийцу к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 10 лет ему нельзя будет заниматься никакой работой в любых организациях, занимающихся воспитанием детей и подростков. Приговор вступил в законную силу.