Оренбург, , 12:14 — REGNUM

В Оренбургской области в 2019 году к всероссийской акции «Ночь кино» присоединились 24 муниципалитета, на территории которых организовали 25 киноплощадок. В акции приняли участие свыше 9 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минкультуры.

В Оренбурге акция прошла перед Домом советов, а экраном для демонстрации фильма служил фасад здания правительства области. На площадке собралось около 4 тысяч человек. Зрителей приветствовал народный артист РФ Алексей Гуськов. Он поделился воспоминаниями, как три года назад приезжал в Оренбуржье в качестве члена жюри фестиваля кадетского кино, который проходил в Президентском кадетском училище. Актер признался, что до сих пор хранит впечатления от фильма-победителя фестиваля «Сын четырёх стихий».

Прелюдией к просмотру фильма «Домовой» стали мероприятия, подготовленные спонсорами кинофестиваля. Любителям селфи компании «МегаФон» и «Армада» предоставили специально-оформленные площадки. Подрастающее поколение было увлечено различными играми от «Уфанета», место для отдыха было оборудовано компанией 2GIS. Посетителей «Ночи кино» угощали удивительными и необычными квасными коктейлями Оренбургского пивоваренного завода «Крафт», а также многослойными кулинарными изделиями от Бургерной лавки.

На экране, размещенном между колоннами Дома Советов присутствующие увидели семейную комедию в жанре фэнтези режиссёра Евгения Бедарева «Домовой». Одновременно, в парке «Салют, Победа!» проходила демонстрация ленты «Балканский рубеж» режиссёра Андрея Волгина. Обе кинокартины оренбуржцы впервые выбрали голосованием на портале «Культура Оренбуржья», которое и выявило общие предпочтения. Организатором показа выступило государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Облкиновидео».

Стоит отметить, что акция «Ночь кино» совпала с XII Международным кинофестивалем «Восток&Запад. Классика и Авангард». Напомним он проходит с 23 по 28 августа.

И.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила: «Отрадно, что кинофестиваль нацелен на совершенно различную аудиторию. Формы его разнообразны: авторское кино, встречи со звёздами и многое другое. А для тех, кто предпочитает демократичные формы и совмещает нахождение на свежем воздухе с получением эстетического удовольствия от просмотра кино, как раз и проводятся вот такие мероприятия в формате open-air».

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