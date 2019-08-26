Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM

Через екатеринбургский аэропорт «Кольцово» не удалось пронести горную курочку — кеклика — из Душанбе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе кольцовской таможни.

Птицу нашли в коробке с отверстиями для воздуха, которую провозил с собой гражданин Таджикистана. Пассажир хотел поселить кеклика у себя в доме в Екатеринбурге.

У мужчины не оказалось сопроводительных документов на птицу, поэтому куропатку у него изъяли. До обратного рейса кеклик пожил в таможне, а потом был отправлен на родину. Провозившему птицу пассажиру грозит штраф в 1 тысячу рублей.

Напомним, 22 августа 2019 года в Кольцово задержали пассажира рейса Екатеринбург-Душанбе. Мужчина провозил три сотни комплектующих для электронных гаджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Екатеринбурга задержан вывозивший детали для гаджетов гражданин