Кёльн, Германия, , 12:13 — REGNUM

В сеть слили «Брифинг» — сюжетный трейлер Death Stranding, который Хидео Кодзима показывал на международной выставке gamescom 2019. Видео с закрытой презентации игры появилось на YouTube-канале RePorter Bridges 25 августа.

В «Брифинге» показана сюжетная завязка предстоящей игры. Сэма (Норман Ридус) просят помочь в объединении Соединённых городов Америки, однако герой отказывается — ранее он уже состоял в программе воссоединения, но добровольно вышел из неё.

Релиз Death Stranding на PlayStation 4 должен состояться 8 ноября 2019 года. Главные роли в проекте исполнили известные актёры: Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Маргарет Куэлли, а также режиссёр Гильермо дель Торо.

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